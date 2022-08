Podczas mistrzostw świata gospodarze zwykle mają z górki. Czy Rosjanom też pomagają ściany?

21 gospodarzy mistrzostw świata (w 2002 r. imprezę wspólnie zorganizowały Korea Południowa i Japonia) 13-krotnie doszło co najmniej do półfinałów turnieju. Na najlepszej drodze do podtrzymania tradycji jest Rosja, która w niedzielę wyeliminowała Hiszpanię po rzutach karnych i znalazła się w czołowej ósemce mundialu.

Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego może zresztą narzekać na klątwę meczów z gospodarzami wielkich turniejów. Już po raz dziewiąty doznała porażki z rąk takiej drużyny, pięć razy na mistrzostwach Europy (Włochy w 1980, Francja w finale 1984, Niemcy w 1988, Anglia w 1996 i Portugalia w 2004), czterokrotnie na mundialach (Włochy 1934, Brazylia 1950, Korea Południowa 2002, Rosja 2018).

Czy znaczy to, że gospodarzom faktycznie „pomagają ściany”? Oddajmy głos liczbom. Sześć złotych medali (Urugwaj 1930, Włochy 1934, Anglia 1966, RFN 1974, Argentyna 1978, Francja 1998), dwa srebrne (Brazylia 1950, Szwecja 1958), trzy brązowe (Chile 1962, Włochy 1990, Niemcy 2006), cztery ćwierćfinały (Francja 1938, Szwajcaria 1954, Meksyk 1970 i 1986), czołowa „12” (Hiszpania 1982) i 1/8 finału (USA 1994, Japonia 2002). Tylko raz, w 2010, gospodarze z RPA odpadli w fazie grupowej.