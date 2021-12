Podatkowy Polski Ład. Minister finansów: Dzieli nas 12 dni od historycznej zmiany

– Robimy wielki krok do przodu, przywracamy system podatkowy do proporcji – podkreślał Kościński. Minister finansów zwracał uwagę, że podatkowy Polski Ład to program, który swoimi założeniami uzupełnia rządową politykę prospołeczną, opartą na fundamencie solidarności, wsparcia dla najmłodszych, najstarszych oraz dla rodzin. – Budujemy w Polsce nowoczesny system podatkowy wspierający rozwój naszej gospodarki, bo na tym korzystamy wszyscy – dodawał.

– Przede wszystkim Polski Ład jest to szansa dla obywateli, dla rodzin, dla seniorów, dla przedsiębiorców. Budujemy w ten sposób system społeczny i gospodarczy, który będzie wystarczająco silny, aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłości – wskazywała z kolei Olga Semeniuk. Wiceszefowa resortu rozwoju i technologii określiła ten program jako „historyczną próbę eliminacji nierówności i pełnego wcielenia w życie zapisanej w Konstytucji idei społecznej gospodarki”.