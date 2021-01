Podatek cukrowy. "Najwyższe podwyżki dotkną napojów słodzonych, alkoholi w małych butelkach oraz popularnych energetyków"

W pierwszych kilku dniach 2021 roku średnia cena gazowanych napojów typu cola w małych sklepach była nieznacznie niższa w stosunku do średnich cen z ostatnich dwóch miesięcy ubiegłego roku, co mogło być efektem odsprzedaży produktów zakupionych przez detalistów jeszcze po starych cenach. Dopiero w kolejnych dniach można było zaobserwować w coraz większej liczbie sklepów stopniowy wzrost cen.

- Spodziewać się można, iż produkty objęte podatkiem cukrowym zdrożeją w pewnym stopniu we wszystkich sklepach, ale dopiero wraz z nowymi dostawami. „Stare” ceny pozostaną do wyczerpania zapasów z 2020 roku, a to nastąpi nie później niż za tydzień lub dwa, ponieważ są to towary o bardzo wysokiej rotacji, a tradycyjne sklepy nie dysponują taką powierzchnią magazynową jak duże sieci. Najwyższe podwyżki dotkną przede wszystkim napojów słodzonych, alkoholi w małych butelkach oraz popularnych energetyków- podsumowuje ekspert.