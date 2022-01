Poczta Polska ostrzega przed oszustwami. Chodzi o SMS-y i i metodę „na wnuczka”

W komunikacie spółka dodała, że „w innym wariancie przekrętu oszuści telefonują do klientów Poczty, by zdobyć ich adres także pod pretekstem oczekującej do doręczenia przesyłki”. „Szukają danych adresowych informacji o wartościowych przedmiotach. Prosimy o zachowanie ostrożności” – czytamy.

Spółka wskazuje, że podszywanie się pod Pocztę Polską w SMS-ach kierowanych do klientów stało się nowym rodzajem oszustwa. „Przestępstwo polega na wysłaniu SMS-ów do potencjalnych klientów Poczty Polskiej, informowanie ich, że konieczne jest dokonanie dopłaty do przesyłki, na którą czekają. Załączony link przenosi tymczasem do sfałszowanej strony www, udającej witrynę Poczty Polskiej. Utrata niewielkiej żądanej sumy pieniędzy wynikającej z dopłaty nie jest najbardziej dotkliwa, o wiele boleśniejsze może okazać się przekazanie oszustom danych, na podstawie których mogą doprowadzić do kradzieży środków z konta” – zaznaczono.

Ponadto Poczta informuje, że „przestępcy starają się także modyfikować metodę oszustwa >>na wnuczka<<, tym razem podają się za pocztowca i dzwonią z informacją o czekającej do doręczenia przesyłce”. „Starają się wyłudzić od klientów dane adresowe. Następnie do tych samych osób dzwoni oszust podający się za policjanta ścigającego oszusta od paczki i wypytuje o wartościowe rzeczy znajdujące się w mieszkaniu” – napisano w komunikacie.

Poczta Polska apeluje do klientów o czujność.