Początek testów w nowym centrum testowym Nokian Tyres w Santa Cruz de la Zarza w Hiszpanii

Firma Nokian Tyres rozpoczęła testowanie opon w swoim nowym ośrodku w Santa Cruz de la Zarza w Hiszpanii. Wykorzystuje się tam 10 torów, a klejnotem jest 7-kilometrowa owalna trasa otaczająca teren i umożliwiająca badania przy prędkościach 300 km/h.

Wszechstronne tory i nowoczesne wyposażenie centrum umożliwiają nam sprawdzanie opon na nawierzchni mokrej i suchej. Hiszpański ośrodek testowy w połączeniu z naszym zimowym ośrodkiem w Ivalo w Laponii zapewniają możliwości badań na najwyższym poziomie — mówi Olli Seppälä, dyrektor ds. ba-dań i rozwoju.

Dzięki temu najnowocześniejszemu ośrodkowi firma może przyspieszać rozwój produktów i umacniać się na pozycji producenta opon klasy premium.

Teraz możemy testować opony we własnych ośrodkach we wszystkich warunkach, do których przeznaczone są nasze produkty. To przewaga konkurencyjna, szczególnie w kontekście produktów opracowywanych na rynek Europy Środkowej, a także dla klientów północnoamerykańskich — dodaje Seppälä.