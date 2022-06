Pociąg marzeń. Wyjątkowa akcja Metropolii Warszawskiej oraz Tygodnika Ostrołęckiego, która zabierze dzieci na wakacje. Dołącz do nas!

Założenia akcji

Pociąg marzeń to akcja, której głównym celem jest pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku dzieciom, które z różnych powodów nie mogą sobie na to pozwolić. Dzieci z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, ale też podopieczni z rodzin dysfunkcyjnych – każde z nich zasługuje na odpoczynek i beztroskie wakacje. Współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami, jesteśmy w stanie pomóc chociaż części z nich i wspólnie sprawić, żeby nadchodzące lato było dla nich wyjątkowe.

Nasze działanie nie byłyby możliwe, gdyby nie partnerzy biznesowi i firmy, które zdecydują się dołączyć swój wagonik do naszego Pociągu. Połowa kwoty przeznaczonej na zakup przysłowiowej cegiełki, a w naszym wypadku wagonu, pozwoli sfinansować letni wypoczynek dla podopiecznych współpracującej z nami fundacji. W zamian za wsparcie oferujemy uśmiechy zadowolonych dzieci, które wyjadą na swoje wymarzone wakacje, oraz akcję promocyjną na łamach naszego dziennika.

Na stronach papierowych wydań Metropolii Warszawskiej oraz Tygodnika Ostrołęckiego od 24 czerwca do 12 sierpnia będziemy publikować wagoniki – każdy z logo firmy, która dołoży się do wyjazdu podopiecznych współpracującej z nami fundacji. Prezentujemy je również w Internecie.

W tym roku partnerem naszej akcji będzie Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, która powstała na bazie zrzeszenia kilku rodzin zastępczych, sprawujących opiekę nad trudnymi dziećmi, z wieloma dysfunkcjami, wymagającymi specjalistycznego leczenia, stosowania odpowiednich metod wychowawczych.​

Fundacja prowadzi grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, szkolenia i warsztaty dla opiekunów ​i rodziców, telefon informacyjno-pomocowy, organizuje zajęcia dla dzieci, bezpłatne poradnictwo rodzinne, organizuje pomoc wzajemną rodzin, w miarę możliwości wspiera finansowo leczenie, terapię, rehabilitację, edukację i wypoczynek dzieci. Razem sprawimy, że te wakacje dla wielu dzieci będą niezapomniane!

Jak dołączyć do Pociągu Marzeń?

Aby dołączyć do Pociągu Marzeń, wystarczy napisać na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer 502 499 856.

Wsiądź z nami do Pociągu i zróbmy razem dużo dobrego tego lata!