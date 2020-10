Pobrali się nad brzegiem granicznej rzeki, by bliscy z USA i Kanady mogli oglądać ich najważniejszy dzień w życiu

-Nie mogło być lepiej. Nie zmieniłbym takiego śluby na cokolwiek – mówiła stacji CNN panna młoda. Okazało się, że jest to bardziej wyjątkowe niż cokolwiek innego, co mogliśmy zrobić.

Spodobało im się to i tak naprawdę to rodzice pomogli im urzeczywistnić tę wizję, dzięki czemu mogli zaplanować i zorganizować ślub w ciągu sześciu tygodni.

Zadzwonili do rodziców i spytali: Mamy pomysł, co o tym sądzicie? .

Mówili, że mieli z tyłu głowy pomysł, aby wziąć ślub na rzece, aby rodzina mogła dołączyć do nich łodzią z drugiego brzegu.

Ze względu na ograniczenia koronawirusa para musiała upewnić się, że liczba gości nie przekracza 50 po stronie kanadyjskiej i 15 po stronie amerykańskiej, wszyscy też musieli zachować odpowiedni dystans społeczny.

Wszyscy dobrze się spisali, aby ślub się odbył – mówili zgodnie młodzi.

Rodzice panny młodej zadzwonili do burmistrza, aby zorganizować imprezę, a przyjaciele zrobili jej fryzurę i makijaż.

Pan młody opowiadał, że kiedy czekał na podejście do ołtarza, poczuł ogromne emocje i zaczął się trochę denerwować.

Potem jednak napięcie opadło, gdy zobaczył swoja wybrankę, rodziców i gości, którzy z łodzi na rzecze i po oby stronach brzegu mogli być świadkami ich wielkiego dnia.

Choć może nie był to ślub, który początkowo sobie wyobrażali, to oboje zgodnie przyznali, że był to jednak ślub ich marzeń.