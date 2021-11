Pobicie Włochów w Warszawie. Co wydarzyło się naprawdę?

Siedmioro turystów z Włoch zostało ciężko pobitych przed stołeczną dyskoteką. Trzy osoby trafiły do szpitala, stan jednej jest bardzo poważny – taką informację przekazał w poniedziałek florencki dziennik „La Nazione”. Gazeta opisała regularną bitwę, do której miało dojść w Warszawie. Napastnicy określeni w artykule jako „gang chuliganów” mieli używać kastetów. Ofiary pobicia to – jak czytamy – dwudziestoletni mieszkańcy Scandicci w Toskanii, którzy przyjechali do Polski w odwiedziny do swoich przyjaciół przebywających tu w ramach programu Erasmus.

Do doniesień medialnych w krótkim komunikacie odniosła się za pośrednictwem mediów społecznościowych Komenda Stołeczna Policji. Obraz, który wyłania się z przekazanych w nim informacji, jest zupełnie odmienny od tego ukazanego we włoskiej prasie. „W związku z pobiciem trzech Włochów prowadzone są czynności przez KRP 1. Dwóch pokrzywdzonych opuściło szpital wczoraj. Natomiast trzeci ma opuścić go jutro” – poinformowała policja.