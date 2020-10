Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w całym kraju odbędą się spontaniczne protesty [aktualizowana lista]

Rosa: Przyjdziemy na spacer pod siedzibę PiS w Katowicach. Po to, żeby wykrzyczeć: "Wypier...!" władzy, która nienawidzi kobiet

Dziś PiS mówi kobietom: „Zachodzisz w ciążę, stajesz się przedmiotem”. Czy to jest przykrywanie nieudolności w walce z epidemią czy może wykorzystywanie epidemicznego chaosu, by wprowadzić fundamentalistyczne zakazy? Nie wiem, w którą stronę to działa. Kobiety wyszły na ulicę. Ktoś był świadom, do czego doprowadza - mówi Monika Rosa, śląska posłanka Koalicji Obywatelskiej.