Po Welconomy w Toruniu – nie tylko o pandemii Pandemia przeniosła wiele aktywności w świat cyfrowy

Toruńskie forum to dzieło życia Jacka Janiszewskiego, społecznika i polityka, który od niemal trzech dekad, niezależnie od warunków politycznych i gospodarczych, niezmordowanie organizuje to doroczne forum. Zmieniają się nazwy, miejsca, ale wydarzenie pozostaje niezmienne, jeśli chodzi o cele. To forum dialogu dla wszystkich ludzi, którzy wierzą, że różne poglądy i różne pomysły to nie przeszkoda, ale wielki atut w budowaniu lepszej przyszłości. Uczestnicy forum nie spierają się – rozmawiają, prowadzą konstruktywny dialog. Jakże inna atmosfera, niż ta, do której jesteśmy, niestety, przyzwyczajeni przez polskich polityków.

Tegoroczne Welconomy odbyło się w cieniu pandemii. Z jej powodu imprezę przesunięto z marca na jesień, a formułę zmieniono na mieszaną: pierwszy dzień był dniem debat stacjonarnych, drugi – internetowych. Część stacjonarna odbywała się z zachowaniem rygorów sanitarnych. Wyszło znakomicie, co potwierdza opinia wielu gości.

Sesja plenarna, otwierająca wydarzenie, została podzielona na dwie części. W pierwszej, poświęconej sytuacji związanej z pandemią, kryzysowi i temu, co będzie później, wzięli udział m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys oraz Marek Cywiński, prezes Kapsch Telematic Services – firmy, która zbudowała i przez długie lata zarządzała Krajowym Systemem Poboru Opłat. Znanych nazwisk nie brakowało także podczas drugiej części, poświęconej ekonomii w nauczaniu Jana Pawła II. Tu, obok m.in. prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i marszałka województwa Piotra Całbeckiego, wystąpił międzynarodowej sławy specjalista, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński.

Spośród paneli tematycznych na uwagę na pewno zasłużyły „Miasta przyszłości”. Ta przyszłość zresztą, jak twierdzili paneliści, nie jest taka odległa, bowiem polskie miasta już teraz wymagają nowoczesnych rozwiązań z zakresu infrastruktury i komunikacji. Dyrektor Krzysztof Gorzkowski z Kapsch Telematic Services mówił m.in. o videotollingu jako najlepszej metodzie poboru opłat od samochodów. Temat pandemii przewijał się przez niejedną dyskusję; o tym, jak koronawirus wpłynie na zmiany w systemie ochrony zdrowia, dyskutowali m.in. Jarosław Pinkas, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos i prof. Piotr Skarżyński, dyrektor Instytutu Narządu Zmysłów w Kajetanach.

Fora gospodarcze, jak wiedzą ich stali bywalcy, to nie tylko ciekawe debaty, ale i – nie mniej interesujące – nieformalne rozmowy w kuluarach. A podczas tegorocznego Welconomy w kuluarach pojawili się niezwykli goście, mianowicie Akademia Zarządzania i Rozwoju. To młody projekt – platforma internetowa, która ma pomóc młodym ludziom podjąć decyzję o swojej przyszłości. Maturzyści, rozstrzygając o wyborze studiów, decydują w zasadzie o swoim dorosłym życiu. To pierwsza takiej wagi życiowa decyzja młodych ludzi. Na stronie AZiR zamieszczane są krótkie nagrania rozmów z ekspertami, menadżerami, ludźmi, którzy osiągnęli życiowy sukces, są znani i cenieni. Do studia Akademii w Toruniu ustawiała się kolejka – i to złożona z VIP-ów! Nagrali się m.in. były premier Jerzy Buzek, senator Krzysztof Kwiatkowski, profesor Michał Kleiber, profesorowie Skarżyńscy – Henryk i Piotr.

Inne przedsięwzięcie towarzyszące forum to wręczenie nagród „Promotor Polski” w projekcie organizowanym przez Fundację „Teraz Polska”. Statuetki dla promotorów z regionu kujawsko-pomorskiego odebrali prof. Andrzej Tretyn i Krzysztof Herdzin oraz Grzegorz Borek i Aleksander Wasilewski. Wręczali je prezes Fundacji Krzysztof Przybył, Jerzy Buzek oraz prof. Michał Kleiber.

Jesienny maraton kongresów gospodarczych, rozpoczęty EKG w Katowicach, miał zakończyć się V edycją Kongresu 590 w Rzeszowie (21-23 października). Niestety pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna zmusiła organizatorów do przesunięcia kongresu na wiosnę. Determinacja, z jaką mimo pandemii organizatorzy wszystkich tych wydarzeń dążą, by jednak się odbyły, daje powody do optymizmu. Polska gospodarka trzyma się nieźle, a o kryzysie wolimy merytorycznie dyskutować, niż poddawać się panice. W końcu trzydzieści lat budowy wolnego rynku przyzwyczaiło nas, że oprócz wzlotów zdarzają się również i upadki.