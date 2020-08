Po utworzeniu Rady Koordynacyjnej, Prokuratura Generalna na Białorusi wszczęła postępowanie

Jednak zdaniem Alasia Bialackiego, dyrektora centrum obrony praw człowieka "Wiasna", to próba zastraszenia członków rady. - My wyciągnęliśmy rękę, zaproponowaliśmy władzy rozmowy - tłumaczy. Jak podkreśla, Rada Koordynacyjna to nie jest projekt, który ma jakąś własną agendę polityczną - wchodzą do niej przedstawiciele różnych środowisk politycznych, z różnymi programami, a także ludzie kultury - jak noblistka Swiatłana Aleksijewicz, biznesmeni, przedstawiciele strajkujących robotników. - W zasadzie są dwa postulaty - pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za przestępstwa w czasie wyborów i rozpisanie nowych - mówi Alaś Bialacki w rozmowie z Onetem.

