Po „tygodniu dyplomacji” wszyscy mówią o wojnie

Gdyby sądzić po wypowiedziach najważniejszych uczestników negocjacyjnego procesu, to wojna w Europie jest tuż tuż. Mówił o tym po rozmowach z Rosjanami sekretarz generalny NATO, mówił wiceszef dyplomacji rosyjskiej, mówili ambasadorowie USA i Rosji przy OBWE, wreszcie mówił nawet minister spraw zagranicznych Polski, która objęła przewodnictwo w OBWE. Ale to wciąż tylko dyplomacja i informacyjna, póki co, wojna. Jeśli ktoś bowiem myślał, że Rosja nie może już bardziej podgrzać temperatury bez sięgania po siłę, to się mylił. W wywiadzie telewizyjnym w czwartek Riabkow stwierdził, że jeżeli napięcia w stosunkach między Rosją i USA będą narastać, nie można wykluczyć wysłania rosyjskich wojsk na Kubę i do Wenezueli. Nic dziwnego, że zaraz po emisji tego wywiadu runęły notowania na moskiewskiej giełdzie. Spadki największe od kwietnia 2020 roku. A najmocniej taniały papiery tych firm, które mogę odczuć boleśnie sankcje amerykańskie, które by weszły w życie w wypadku inwazji Rosji na Ukrainę. Na przykład państwowych banków. Mocno stracił też rosyjski rubel.

„Na minus”

- Podczas konsultacji Rosji z USA i NATO w Genewie oraz Brukseli były pozytywy, jednak potrzebne są odpowiedzi na kwestie zasadnicze, a tu stwierdzono różnice zdań. To niedobrze i można to zaliczyć na minus dwóch rund rozmów – powiedział w czwartek Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla nie wspomniał nawet o trzeciej rundzie, czyli rozmowach w ramach OBWE w Wiedniu. Co zresztą pokazuje, gdzie i z kim tak na poważnie Moskwa gotowa jest negocjować. I to od USA właśnie Moskwa oczekuje, że w przyszłym tygodniu ustosunkują się pisemnie do rosyjskich propozycji. To słowa szefa MSZ Siergieja Ławrowa. Rozmowy w Genewie nazwał konkretnymi, choć - jak zauważył - pokazały one rozbieżności. Wskazał przy tym, że za głównego partnera w rozmowach Rosja uważa USA. - Najważniejszy format to Rosja-USA i trochę Rosja-NATO – powiedział minister. Jako konkret, wynikający z dotychczasowych rozmów, wskazał gotowość USA do rozmów na temat rakiet średniego i małego zasięgu w Europie. Tyle że strona rosyjska jest gotowa o tym dyskutować tylko w powiązaniu z kwestią „gwarancji bezpieczeństwa”, które sprowadzają się do zablokowania dalszego rozszerzania NATO i swego rodzaju „demilitaryzacji” wschodniej flanki Sojuszu.