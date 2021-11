Po spotkaniu szefów MON Polski i Wielkiej Brytanii. Brytyjscy żołnierze będą wspierać Polskę na granicy z Białorusią amp

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w czwartek w Bemowie Piskim z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'm Fot. [email protected] _GOV_PL

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w czwartek w Bemowie Piskim z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallacem. Jednym z tematów ich rozmowy była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. – Już niedługo do Polski przyjedzie Kompania Wojsk Inżynieryjnych, żeby razem z polskimi żołnierzami wspierać wszystko to, co zbudowaliśmy na polsko-białoruskiej granicy, a więc tymczasowe ogrodzenie, które chroni Polaków i UE – poinformował szef MON.