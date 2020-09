Po śmierci sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg Donald Trump spieszy się z wyborem następcy. Sprzeciwiają się temu Demokraci

Prof. Śpiewak: PiS robi wrażenie partii bez pomysłu poza jednym: jak zachować władzę

Pandemia jest pandemią i z nią się nie dyskutuje, ale bardzo źle się stało z ministrem zdrowia, no bo on pokazał, że PiS to jest jakiś rodzaj zorganizowanej grupy, która uwłaszcza się na majątku państwowym; że jest to powtórzenie tego, co zarzucano ekipom liberalno-lewicowym. A t...