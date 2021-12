Po raz pierwszy urodziła, mając 12 lat. Najmłodsza matka w Wielkiej Brytanii spodziewa się kolejnego dziecka

Tressa Middleton urodziła pierwsze dziecko w 2006 roku, ledwie po tym jak zdążyła skończyć szkołę podstawową. Trafiła wówczas na pierwszy strony gazet. Media okrzyknęły ją najmłodszą matką w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna zmagała się wówczas z alkoholizmem, uzależnieniem od alkoholu i depresją, w związku z czym jej pierworodna córka trafiła do opieki społecznej, a później do adopcji.

Przypomnijmy, że ciąża była wynikiem gwałtu. Od najmłodszych lat Brytyjkę wykorzystywał seksualnie jej brat, Jason. Po potwierdzeniu, że to on jest ojcem jej dziecka trafił na cztery lata do więzienia.

Mimo niezwykle trudnego startu, po wielu latach Tressie Middleton udało się wyjść na prostą. Doczekała się nawet drugiej córki i ogromnie żałuje, że siostry nigdy się nie poznają.

– Od momentu narodzin drugiej córki poczułam czystą radość. Były chwile, kiedy myślałam, że już nigdy nie będę miała kolejnego dziecka. Czuję się winna, bo Arihanna jest ze mną, a moja starsza córka nie – wyznała. Kobieta przyznała, że jej pierworodna córka jest pierwszą jej myślą każdego ranka i ostatnią o której myśli w nocy. – Bardzo ją kocham i zawsze będę jej mamą. Serce mi pęka, że Arihanna dorośnie, nie znając swojej starszej siostry – dodała.