Po przesuniętym Euro2020 pozostały już tylko wspomnienia. Turniej był dobry, Polska słaba. Dziwne wybory sędziów i... komentatorów Adam Godlewski

Mateusz Borek fot. karolina misztal / polska press/dziennik baltycki Karolina Misztal

Co zapamiętamy po finałach Euro2020? Największe kontrowersje wzbudziła w Polsce zmiana duetu... komentatorów na wielki finał. O zastąpieniu Dariusza Szpakowskiego przez Mateusza Borka było u nas głośniej w ostatnim tygodniu imprezy niż o blamażu Biało-Czerwonych. Nie wszystkim ta roszada przypadła do gustu, a nie zabrakło nawet mocno zdegustowanych. Co nie zmienia faktu, że turniej był dobry. Natomiast sędziowie - nie wszyscy.