PO proponuje własny program zdrowotny. „Uzdrowimy Polskę”

Platforma Obywatelska zaproponowała w sobotę plan reformy ochrony zdrowia zatytułowany „Uzdrowimy Polskę”. Zakłada on. m.in. masowe testy a koronawirusa, stworzenie sieci 100 bezlimitowych szpitali oraz pozyskania środków z UE na walkę z pandemią i cięcie „absurdalnych kosztów”.

Lider PO Borys budka stwierdził na prezentacji progrmu zdrowotnego swojej partii, że obecnie jesteśmy „w historycznym momencie, w trudnych chwilach w środku pandemii”. - Ale właśnie w takich momentach dla całej wspólnoty, dla nas wszystkich, potrzebne są radykalne i konkretne działania. Program, który dzisiaj przedstawiamy, został opracowany przez specjalistów i lekarzy, dla pacjentów, dla służby zdrowia. Ale przede wszystkim dla was, dlatego że to człowiek jest najważniejszy – powiedział.

Budka: Proponujemy wielki program zdrowotny Polityk przekonywał, że obecnie Platforma Obywatelska nie chce rozmawiać o polityce, ani o tym „ jak i kogo rozliczać”. - Chcemy wam zaproponować coś, czego w powojennej historii nie było. Wielki program zdrowotny, który stanie się elementem odbudowy zdrowego społeczeństwa. Uzdrowimy Polskę – mówił.

Budka wskazał, że aby to osiągnąć trzeba najpierw „wyeliminować olbrzymi chaos”. Zdaniem posła w ostatnich dniach i miesiącach Polska stała się niechlubnym liderem w Europie jeśli chodzi o przyrost zakażeń. - Ponad 50 tysięcy osób zmarło do tej pory w Polsce. Co więcej, nie tylko chodzi o ludzi, którzy przegrali walkę z tą chorobą. Chodzi również o tych, którzy nie mieli szansy na to, by znaleźć się w systemie ochrony zdrowia, dlatego że nie było dla nich miejsca w polskich placówkach – stwierdził.

Budka: Przebadamy wszystkich Polaków Lider PO tłumaczył, że program zdrowotny prezentowany przez jego ugrupowanie, składa się przede wszystkim z ważnego elementu, jakim jest „bilans zdrowia Polaków po Covid”. - Przecież wiecie doskonale jak wielu z was, jak wiele z was musiało odejść z kwitkiem, nie mogąc się przebadać. Odwoływaliście wizyt bądź były one odwoływane dlatego że służba zdrowia stała się niewydolna. I dzisiaj ważna jest diagnoza. Tak, przebadamy wszystkich Polaków, począwszy od tych najmniejszych, najmłodszych, poprzez dorosłych, a skończywszy na seniorach – stwierdził.

Sieć 100 szpitali i 100 mld zł dofinansowania – Potrzebne są konkretne działania, dlatego proponujemy sieć 100 szpitali, coś czego wcześniej nie było. 100 szpitali bezlimitowych. Szpitali, w których ci zdiagnozowani wcześniej, którzy będą potrzebowali pomocy, znajdą ją niezwłocznie. To jest możliwe – przekonywał Borys Budka.

Dodał, że będzie to olbrzymi wydatek, który jednak trzeba ponieść. - Wiemy gdzie i jak zdobyć na to pieniądze. Mówimy o co najmniej dodatkowych 100 mld zł. Tak, 100 mld to astronomiczna kwota, ale można ją zdobyć. Ale w jaki sposób? UE, Krajowy Plan Odbudowy, o tym słyszymy od dłuższego czasu. I ten KPO może stać się również Krajowym Planem Odbudowy Zdrowia Polaków – mówił Budka. - Te miliardy złotych muszą być wykorzystane właśnie po to, byście skorzystali, zadbali o swoje zdrowie, a państwo by wam w tym pomogło – dodał.

Poseł wskazał, że sam budżet europejski i te dodatkowe środki nie wystarczą. - Dlatego potrzebne są konkretne przekierowania środków, które są w budżecie państwa, a w tej chwili słyszymy, że są marnotrawione. Nie chciałbym, żeby NBP słynął tylko z tego, że jego prezes w zeszłym roku zarobił o 20 proc. więcej niż w roku poprzedzającym. Dywidenda, zyski NBP powinny być właśnie przeznaczane na ratowanie zdrowia i życia Polaków – mówił.

Polityk zaznaczył, że to również kwestie takie jak dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. - Czas skończyć z tymi oligarchami władzy, dla których SSP są sposobem na życia. Nie, to są wasze pieniądze. Pieniądze z SSP również zasilą ten wielki fundusz ratowania zdrowia i życia Polaków – mówił. Budka dodał, że równie ważne jest cięcie „absurdalnych kosztów”. - Imperium Rydzyka zasilane z pieniędzy Skarbu Państwa? Dość. Tego więcej nie będzie. Tępa propaganda, która jest sączona z mediów rządowych. 2 mld zł, które tam zostały przeznaczone dodatkowo, każdego roku. Tego nie będzie. No i wreszcie inwestycje, które często są tak absurdalne, że nie chce się ich komentować. CPK, czy on uratuje wasze zdrowie, życie waszych najbliższych? Te monumentalne inwestycje, które tak naprawdę są tylko na papierze, a każdego roku przeznaczane są na nie miliardy złotych – zaznaczył poseł.

Arłukowicz: Trzeba odblokować dostęp do leczenia w szpitalach Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wskazał natomiast, że masowe testy to coś, o czym świat mówił od początku. - Ale walka z pandemią to nie jest tylko testowanie. Wszyscy pamiętamy premiera Morawieckiego, jak w polarze wędrował od miasta do miasta i opowiadał o tysiącach łóżek, które uruchomił w szpitalach tymczasowych – mówił.

Dodał, że „najważniejszą decyzją, jaką trzeba podjąć już, to decyzja o odblokowaniu dostępu do leczenia w szpitalach”. - Szpitale tymczasowe miały wspomóc szpitale standardowe, aby oprócz walki z Covidem móc leczyć ludzi z powodu innych chorób. Oni nie przestali chorować. Dramaty dzieją się codziennie w polskich domach – podkreślił poseł. Arłukowicz wezwał również ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do podjęcia natychmiastowej decyzji o odstąpieniu od egzaminów ustnych dla lekarzy, którzy zdają specjalizację. - To są młodzi, świetnie przygotowani lekarze. Ich miejscem jest szpital, a nie sale egzaminacyjne – mówił.

Ministerstwo Zdrowia: Senatorowie wydłużyli proces dostępu do możliwości wykonywania szczepień przez służby medyczne Na apel Arłukowicza odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia. „Szanowny Panie Arłukowicz, mówmy prawdę. Umożliwienie kwalifikacji do szczepienia przez inne zawody medyczne niż lekarz zakłada projekt zmiany ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach u ludzi. Projekt przeszedł przez Sejm, a senatorowie zgłosili poprawki nie wnoszące wartości merytorycznej, co wydłuży proces legislacyjny - napisał resort na swoim twitterowym profilu.

