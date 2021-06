PO i jej kierownictwo bardzo potrzebują dziś sukcesów. Tych jednak albo brak, albo nie należą do nich

Sukces Konrada Fijołka w Rzeszowie robi ogromne wrażenie - ale jego znaczenie dla ogólnopolskiej polityki jest zdecydowanie przeceniane i przeinterpretowywane. Donald Tusk ze swym powrotem pozostaje niewiadomą. A w Sejmie nie idzie. Skąd ma czerpać siłę Platforma?

W Platformie Obywatelskiej od końca kwietnia trwa podskórne wrzenie. Kryzys w partii po hałaśliwie kłopotliwym głosowaniu w sprawie Europejskiego Funduszu Odbudowy - i po wstępnym podliczeniu wynikłych z tego strat - miał swą kulminację w postaci ogłoszenia listu grupy parlamentarzystów PO, w którym zawarta została krytyka obecnego przywództwa Platformy. Ale sama publikacja listu nie rozładowała napięcia. W partii toczy się dość ostra walka o władzę i wpływy - coraz mocniej podszyta całkiem zasadnym lękiem o przyszłość Platformy, zdetronizowanej na opozycji przez Polskę 2050 Szymona Hołowni i coraz wyraźniej osuwającej się w dryf. W tej grze biorą udział przede wszystkim dwie grupy polityków PO - ta skupiona wokół Borysa Budki i Cezarego Tomczyka, czyli obecnego kierownictwa partii i ta, która działa pod przywództwem Grzegorza Schetyny, byłego szefa partii i jej wieloletniej szarej eminencji. Osobnym, nieco zdystansowanym od tej głównej rozgrywki uczestnikiem całej partii jest Rafał Trzaskowski - w sensie sondażowym i wyborczym polityk w Platformie zdecydowanie najsilniejszy, jednak niemal nie dysponujący szerszym zapleczem w postaci „szabel” w partyjnych strukturach.

Borys Budka i jego ludzie szukają obecnie wiatru do złapania w żagle. W ostatnich dniach spoglądali tęsknie a to na Konrada Fijołka i wybory prezydenta Rzeszowa, a to na Donalda Tuska obnoszącego się z zamiarem powrotu do polityki, a to wreszcie na Sejm - gdzie decydowały się losy wspólnego kandydata opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcina Wiącka. Przyjrzyjmy się temu pokrótce - zaczynając od kwestii największego, z punktu widzenia większości mediów przynajmniej, kalibru. W kręgu Budki tylko ogólne i mocno niedookreślone nadzieje można było wiązać z ogłoszoną 4 czerwca przez Donalda Tuska zapowiedzią jego powrotu do polityki. Do dziś nie jest wcale takie pewne, czy deklaracja Tuska, że „zrobi wszystko”, by pomóc Platformie, miała też oznaczać, że były szef Rady Europejskiej zrobi również cokolwiek, by pomóc Borysowi Budce.

Formy zostały jednak dochowane. Borys Budka spotkał się z Tuskiem w poniedziałek w Sopocie. Panowie wspólnie obejrzeli mecz Polska - Słowacja. I choć reprezentacja się, delikatnie mówiąc, nie popisała, Budka zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym razem z Tuskiem trzymają szalik narodowej drużyny. „Wszyscy dziś kibicujemy Biało-Czerwonym. Jesteśmy jedną drużyną!” - napisał szef Platformy. Ale o tym, co obaj politycy sobie podczas spotkania powiedzieli, słyszymy tylko z drugiej ręki. Z naszych informacji wynika, że nie było wiele - Tusk miał stwierdzić, że chce się „bardziej zaangażować w Platformę Obywatelską”, a Budka miał tę dość ogólną propozycję przyjąć. To, na czym dokładnie miałoby owo zaangażowanie polegać, ustalone już jednak nie zostało. Na północy zatem jakiś wiatr wieje - chwilowo jednak sprawia wrażenie zmiennego i kapryśnego. Trudno określić podstawową kwestię - czy da się z nim pójść względnie prosto do najbliższego portu, czy raczej trzeba będzie z nim walczyć halsując zygzakiem przez wzburzone morze.

Chwilę wcześniej wiatr korzystny dla obecnego kierownictwa Platformy zdawał się wiać z południowego wschodu - a ściśle mówiąc ze stolicy Podkarpacia. Trochę tylko dziwne, że mimo bardzo jednoznacznych prognoz (w postaci wyborczych sondaży) nie spodziewano się go w odpowiednim momencie. W niedzielę około 22 niezapowiedziany wcześniej Borys Budka dotarł do Rzeszowa, by stanąć u boku zwycięzcy przedterminowych wyborów na prezydenta miasta - Konrada Fijołka. Była to już trochę musztarda po obiedzie - tuż po 20 sondaż exit poll dał Fijołkowi pięć punktów procentowych naddatku ponad wymagane do zwycięstwa w pierwszej turze 50 procent. W dodatku podczas wieczoru wyborczego Fijołek zdążył już stwierdzić, że nie brakuje mu obecności liderów opozycji, bo swoje zwycięstwo zawdzięcza rzeszowianom. I rzecz - ostatnia, o brak tej obecności zadbali sami sztabowcy Fijołka. Wiele więc wskazuje na to, że nocna wizyta Budki w Rzeszowie była nie tylko niezapowiedziana, ale i nieproszona.

Pytanie przy tym - czy wiatr, którego w Rzeszowie szukał Budka, rzeczywiście tam wiał. I czy zwycięstwo w Rzeszowie można rozpatrywać w kategoriach wydarzenia przełomowego dla losów opozycji w ogóle i Platformy Obywatelskiej w szczególności. Najpierw popatrzmy na Rzeszów i sukces Konrada Fijołka przez okulary sceptyka. Od czasu, gdy Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy, PiS-owi nigdy nie udało się zdobyć analogicznej posady w żadnym z miast wojewódzkich. Największe ośrodki miejskie, w których PiS miał, czy ma swojego prezydenta, to Chełm, Siedlce czy Zamość. A Rzeszów był dla Zjednoczonej Prawicy wyjątkowo trudnym celem. Choć na Podkarpaciu - zwanym bastionem PiS -partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała w ostatnich wyborach parlamentarnych 62 procent głosów, to dwustutysięczny Rzeszów bardzo mocno zaniżał tą średnią. Tam - jak na większe polskie miasta - poparcie dla PiS było nadal bardzo wysokie, wyniosło jednak 43 procent, co zarazem dość jasno wyznaczało maksymalny pułap poparcia dla kandydata Zjednoczonej Prawicy w Rzeszowie. Jeśli zaś chodzi o wybory prezydenta Rzeszowa, to od 2002 roku każde kolejne wygrywał tam Tadeusz Ferenc, polityk wywodzący się z SLD. W tych ostatnich, w 2018 roku uzyskał on aż 63,8 procent głosów. Jego konkurent z PiS-u, Wojciech Buczak, musiał zadowolić się 28,9 procentami. W tym kontekście po ustąpieniu Ferenca wygrana kandydata spoza Zjednoczonej Prawicy była dość oczywista, co zresztą udowadniały kolejne sondaże przeprowadzane przed wyborami. Konrad Fijołek był ich zdecydowanym faworytem - jedyną niewiadomą pozostawało tylko to, czy wygra w pierwszej, czy drugiej turze. W tym kontekście jego zwycięstwo w Rzeszowie to naturalna kolej rzeczy i dowód nie tyle na osłabienie Zjednoczonej Prawicy, co najwyżej na to, że od ostatnich wyborów nie zrobiła ona już żadnych znacznych postępów. Pierwszą łyżkę dziegciu dodaje zaś do tego fakt, że dwoje kandydatów Zjednoczonej Prawicy uzyskało łącznie około 35 procent głosów, czyli o 6 pkt procentowych więcej niż Wojciech Buczak w poprzednich wyborach samorządowych. Drugą łyżką dziegciu jest to, że PiS na tych wyborach postawił krzyżyk, a Jarosława Kaczyńskiego zabolałaby jedynie sytuacja, w której Ewa Leniart wypadłaby blado w porównaniu ze swym koalicyjnym konkurentem Marcinem Warchołem - tak się zaś nie stało.

To teraz drugie spojrzenie. Zakładamy okulary entuzjasty. Przez nie widzimy, że po pierwsze, wewnętrzna wojna w rządzącej koalicji doprowadziła do tego, że Solidarna Polska i PiS wystawiły dwoje różnych kandydatów, którzy siłą rzeczy odbierali sobie nawzajem głosy. Po drugie, jeden z nich - Marcin Warchoł z SP - startował z poparciem ustępującego prezydenta Ferenca, a i tak nie uzyskał nawet 10 procent głosów. Po trzecie, również kandydatka PiS Ewa Leniart musiała zadowolić się byle jakim, nieco ponad 25 procentowym wynikiem, słabszym od tego, który w poprzednich wyborach uzyskał Wojciech Buczak. Po czwarte wreszcie, zwycięstwo w pierwszej turze to akt niekwestionowanej dominacji nad kontrkandydatami i symboliczne (choć nie do końca prawdziwe) potwierdzenie odwiecznej tezy Platformy, że tylko współpraca całej opozycji (oczywiście pod czujnym okiem Platformy i na jej warunkach) może doprowadzić do pokonania PiS.

W warunkach głębokiej polaryzacji polskiej debaty publicznej każda ze stron może oczywiście czerpać garściami z tej puli argumentów, która jej bardziej pasuje. W tej chwili robią to zarówno politycy obozu rządzącego, jak i liberalnego centrum. Sprawa Rzeszowa zdecydowanie bardziej interesuje jednak tych drugich. Platformie wyjątkowo mocno zależało i zależy, by przedstawić zwycięstwo Konrada Fijołka, jako swój własny partyjny sukces. Zupełnie, jakby politycy PO chcieli dać pozostałym uczestnikom politycznej gry na opozycji potwierdzenie, że wchodząc w porozumienie z Platformą, stają się tylko statystami w jej grze. Tym razem głównymi aktorami mieliby więc być Budka z Cezarym Tomczykiem, jako architekci rzeszowskiego zwycięstwa. Po północy i południowym wschodzie przyszedł czas na centrum kraju. We wtorek w Sejmie odbyło się głosowanie nad kandydaturami Marcina Wiącka i Lidii Staroń na Rzecznika Prawa Obywatelskich. Tym razem opozycja dość długo liczyła na wygraną - zwłaszcza po tym, jak poparcie dla jej kandydata ogłosił wbrew swym koalicjantom Jarosław Gowin. Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się jednak zrównoważyć brak głosów posłów Porozumienia. Tu przydali się Konfederaci i trójka posłów Pawła Kukiza, z którym chwilę wcześniej Kaczyński zawarł pakt o wzajemnej współpracy. Ostatecznie to Lidia Staroń a nie Marcin Wiącek przeszła przez sejmowy etap głosowań. PiS-owi udało się uzyskać 231 głosów za Staroń, podczas gdy Wiącek zebrał 222 głosy (z dziewiątką posłów Gowina).

Opozycyjna batalia o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się więc bez sukcesu - kluczowe głosowanie w sprawie kandydatury Lidii Staroń zaplanowano zaś w Senacie na piątek. W kuluarach krążą już scenariusze związane z możliwością zwolnienia przez nią miejsca w Senacie, w Platformie część polityków skłaniałaby się ku poparciu kandydatury Romana Giertycha - on sam nie zadeklarował jednak, czy zamierza wziąć udział w wyborach uzupełniających. Wiatru - przynajmniej takiego względnie silnego - nie udało się więc Borysowie Budce jak na razie znaleźć, a tym bardziej złapać. Grzegorz Schetyna i jego ludzie zacierają więc ręce. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Budka zgodziłby się „odnowić swe przywództwo” w zaplanowanych na jesień wyborach do partyjnych struktur. Samego przewodniczącego te wybory nie obejmują - bo jest dopiero w pierwszej połowie swej kadencji, jednak plan schetynowców opiera się na zmuszeniu go do wzięcia w nich udziału. Wtedy do gry mógłby powrócić albo sam Schetyna, albo współpracujący z nim kontrkandydat.

To, kto będzie rządził Platformą, nie wpływa jednak - przynajmniej z dzisiejszej perspektywy - na to, czym będzie rządził. Partia znajduje się w dość głębokim kryzysie - i nie jest dobrze oceniana nawet przez zdeklarowanie antypisowskich wyborców opozycji. Sondaże zdecydowanie nie rozpieszczają w ostatnich czasach Platformy. Na mapie badań opinii publicznej politycy opozycji mogą dostrzec tylko jeden zdecydowanie jasny punkt - jest nim to, że na pierwszym miejscu rankingów zaufania do polityków IBRiS-u już po raz trzeci znalazł się Rafał Trzaskowski. Trzaskowskiemu udało się wyprzedzić poraz kolejny (o włos, ale jednak) nawet urzędującego prezydenta, co w polskich warunkach jest ogromną sztuką. Prezydent Warszawy, z wynikiem 40,6 procent prowadzi w sondażu. Odsetek wyborców, którzy deklarują brak zaufania do Trzaskowskiego jest wprawdzie wyższy (42,2 procent), ale to i tak stawia go w odrobinę lepszej sytuacji niż Andrzeja Dudę (ufa mu 40,5 proc. wyborców, nie ufa 50,4 proc.) czy Mateusza Morawieckiego, (ufa mu, jak Dudzie, 40,5 proc. wyborców, zaś nie ufa 45,3 proc.). Na tym tle obecny szef Platformy jest sondażowym pariasem - zaufanie do niego deklaruje tylko 16,7 procent, zaś nie ufa mu aż 47,6 procent wyborców.

W tej sytuacji to Trzaskowski wydawałby się tym najsilniejszym sondażowo politykiem Platformy - i zarazem dość naturalnym jej liderem. Problem jednak w tym, że Trzaskowski dość ostentacyjnie okazuje Platformie i jej kierownictwu, że przyszłość widzi raczej pod nowym szyldem. I tworzy swój Ruch Wspólna Polska szczególnie skupiając się na przygotowaniach do sierpniowego Campusu Polska - czyli dyskusyjnej imprezy z przewidzianym masowym udziałem młodych ludzi zainteresowanych polityką i sprawami państwa. *** Platforma i jej kierownictwo bardzo potrzebują dziś sukcesów. Tych jednak albo brak, albo nie należą do nich. Wiatr do złapania w żagle jak dotąd znikąd nie zawiał - szykują się więc kolejne dni i tygodnie w dryfie.

