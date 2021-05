Po 12 latach zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Patryka Błocha

21-letniego Patryka Błocha zabił kolega z pracy, bo ten po pijanemu potknął się i przewrócił na jego samochód.

Brat Patryka, Tomek Błoch, mówi:

Byliśmy z bratem bardzo blisko. Cały czas razem, cały czas się gdzieś mijaliśmy. Zawsze jak miał jakieś problemy, to przychodził do mnie. Zżyci byliśmy bardzo, kochałem go. W końcu był najmłodszy z rodzeństwa. W ten pierwszy dzień, jak zaginął, to nie wiedzieliśmy, co się stało. Telefonu nie odbierał. Nigdy tak nie robił. Zawsze oddzwaniał, mówił gdzie jest i kiedy wróci. Taką mieliśmy w domu zasadę. Najpierw ktoś odebrał, to Justyna mi opowiadała, było słychać tylko jakieś sapanie, a później telefon przestał odpowiadać.