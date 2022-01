Płyta nagrobna prawie zabiła 5-latkę. Prokuratura umorzyła sprawę. Dlaczego?

5 czerwca zmienił się świat rodziny odwiedzającej grób syna. Na jedną z ich dwóch młodszych córek, która przechodziła za nagrobkiem brata spadła duża część ciężkiego i zaniedbanego nagrobka. Był to fragment wystającego ponad płytę lastrykowego krzyża. 5-letnia wówczas Marysia doznała wielu obrażeń mózgu i nie wiadomo było czy przeżyje. Dziewczynka natychmiast straciła przytomność, potem w ramionach mamy dostała drgawek. Ojciec dziecka dzwonił na pogotowie, które z oddalonego o 15 kilometrów Rogowa jechało około 45. minut. Wcześniej od ambulansu na miejsce dotarł helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Poznania. Wszystkiemu przyglądała się siostra dziewczynki, Amanda.

- To był moment. Ja schylałam się, żeby odstawić znicz, Amanda była obok. Mieliśmy już jechać do domu, więc Marysia szła w stronę Amandy. Wtedy to się stało – wspomina Beata Lisek, mama Marii. W szpitalu konieczne było wykonanie skomplikowanej operacji, podczas której dziecku usunięto dwa kawałki czaszki. Dodatkowo, córka Beaty ma problemy motoryczne – chodzi wspierana przez innych. Wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji.