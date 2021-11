"Plują na własny kraj". Woś: Mamy do czynienia w Polsce z piątą kolumną Małgorzata Puzyr

Opozycja w Sejmie, zdjęcie ilustracyjne fot. adam jankowski / polska press

My mamy do czynienia w Polsce ze swego rodzaju piątą kolumną, z ludźmi, którzy nie myślą interesem Polski, które plują na własny kraj, często na mundur żołnierza i to, co robią w Polsce, przenoszą na fora europejskie - mówił w TVP1 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.