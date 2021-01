Plebiscyt Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca 2020 roku. Kto jest nominowany? [LISTA] Czy będzie Bal Mistrzów Sportu 2021?

Gala FIFA The Best 2020 transmisja tv, stream live. Gdzie obejrzeć na żywo? Robert Lewandowski piłkarzem roku?

FIFA The Best 2020 transmisja tv, stream live. W czwartek Robert Lewandowski może zostać ogłoszony najlepszym piłkarzem roku 2020. Polak jest głównym faworytem plebiscytu FIFA The Best. Początek ceremonii zaplanowano na godz. 19:00. Gdzie obejrzeć galę FIFA The Best? [17.12.2020]