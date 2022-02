"Plebania". Dariusz Kowalski wcielał się w czarny charakter Janusza Tracza, prywatnie jest zupełnie inny! Choroba żony zbliżyła go do Boga [email protected]

Dariusz Kowalski grał jeden z najgorszych czarnych charakterów z polskich seriali - Janusza Tracza z "Plebanii". Prywatnie jednak jest zupełnie inny! Wiele przeżył, a choroba żony jeszcze bardziej zbliżyła go do Boga, otwarcie mówi o wierze. Co robi dziś? Czy jeszcze powróci jako Janusz Tracz?! Sprawdź!