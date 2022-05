Playmobil na Dzień Dziecka. Jaki zestaw wybrać na prezent dla dzieci w różnym wieku?

Playmobil na Dzień Dziecka: zestawy klocków dla dzieci do 3 lat

Zestawy klocków Playmobil dla dzieci do 3 lat to świetny pomysł na prezent na Dzień Dziecka. Zabawki mają różnorodne kształty i kolory, które z pewnością przypadną do gustu najmłodszym. Zestawy nie posiadają małych elementów ze względów bezpieczeństwa. Klocki dostarczą wiele radości i zabawy najmłodszym dzieciom i będą świetną okazją do spędzenia czasu razem z rodzicami.

Playmobil zestaw klocków “Zbieranie pereł”

Zestaw klocków Playmobil “Zbieranie pereł” pochodzi z serii “Magiczny świat syren”, która nawiązuje do morskiego krajobrazu. Ten zestaw klocków jest doskonały dla małej dziewczynki, która uwielbia syrenki i ich przygody. Klocki są kolorowe i doskonale wykonane. Nie zawierają one także małych elementów, które mogłyby być niebezpieczne dla najmłodszych. W zestawie klocków Playmobil znajduje się syreni książę razem ze swoją przyjaciółką syrenką, którzy szukają pereł do swojej kolekcji. Towarzyszą im dwie płaszczki. Zestaw zawiera figurki postaci, akcesoria do łowienia pereł, czyli peleryna, koralowce, czerpak i siatka do łowienia pereł oraz cztery kolekcjonerskie perły. Mała miłośniczka morskiego świata syren z pewnością będzie uradowana z takiego prezentu na Dzień Dziecka.