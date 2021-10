Platforma wybiera szefów w terenie. Kto będzie rządził w regionach? Niektóre nazwiska są już znane

Walka na Pomorzu: Pomaska kontra Struk

- Donald Tusk ostatnio wrócił do polskiej polityki i tchnął w nas nową nadzieję, dał nowy impuls do działania. Tego impulsu potrzebujemy w całej Polsce, także tutaj na Pomorzu - mówiła "Dziennikowi Bałtyckiemu" posłanka Pomaska, ogłaszając swoją kandydaturę.

Kujawsko-pomorskie, czyli stara rywalizacja Bydgoszczy z Toruniem

W Łódzkiem wybory przez aklamację?

W woj. łódzkim wybory do struktur regionalnych i lokalnych rozstrzygną się jeszcze przed oficjalnymi terminami głosowań. Szefowie mają być wybierani nawet przez aklamację, by zamanifestować jedność i pełną gotowość do wyborczej walki o władzę w kluczowych wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Przewodniczącą koła w Łodzi (utworzonego z połączenia wielu dawnych kół) zostanie prezydent tego miasta - Hanna Zdanowska. Szefem całego regionu zostanie Cezary Grabarczyk. Na poziomie powiatów ma się pojawić sporo młodych twarzy – donosi „Dziennik Łódzki”. Łódzki tandem Zdanowska-Grabarczyk ma powrócić do ścisłej współpracy po okresie chłodu i wzajemnych animozji.