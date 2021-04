Platforma właśnie przegrała swoją największą szansę od lat

Jeśli stosunek Polaków do Unii Europejskiej jest od lat bardzo przychylny, to ich stosunek do europejskich funduszy i budżetów to obszar ekstatycznego uwielbienia, a pod tym względem wyborcy PiS nie różnią się wiele od wyborców Platformy czy Lewicy. Dlatego właśnie najpierw Tusk a potem Morawiecki mogli przy kolejnych negocjacjach budżetu Unii urządzać całe festiwale satysfakcji z płynących do Polski miliardów euro, a żadna partia opozycyjna – wliczając i PiS w tych najcięższych dla niego czasach – nawet nie próbowała w tym przeszkadzać.

Teraz znów ważą się losy ogromnych pieniędzy z Unii dla Polski. Choć to nie my jesteśmy tymi najbardziej potrzebującymi za sprawą skutków ekonomicznych pandemii, w europejskim funduszu odbudowy dla naszego kraju przewidziano aż 250 miliardów złotych, co stanowi około jednej dziesiątej całej wartości tych środków. Dodajmy że podczas gdy dla Polski ta kwota będzie stanowić koktajl witamin i składników odżywczych, dla innych krajów Unii to kroplówka ratująca życie. We Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Grecji, w których dochody z pozamykanej na skutek pandemii turystyki i gastronomii stanowią istotną część PKB, na pieniądze z funduszu odbudowy czeka dosłownie każdy. Ale i dla nas te 250 miliardów złotych to pieniądze zdecydowanie nie do pogardzenia. Jak niemal zawsze w relacjach z Unią – pozostaje tylko brać. I oczywiście zagłosować za ratyfikacją umowy.

De facto w tej sytuacji chodziło więc o raczej zerojedynkowy wybór. Stojąc – jak Platforma, PiS czy Lewica – przed swym generalnie prounijnym elektoratem, który - jak w tym słynnym rysunkowym żarcie - jeśli chodzi o euro, to przyjmie każdą ilość, nie ma się miejsca na choćby udawanie, że nie zamierza się zagłosować „za”. Nie ma i nie było takiej opcji, by którykolwiek z tych elektoratów mógł zrozumieć i zaakceptować odrzucenie takiej fury pieniędzy. Nawet w imię zaszkodzenia znienawidzonemu PiS-owi.