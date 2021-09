Płaszcz męski na jesień 2021 i zimę. Najmodniejsze fasony i kolory tego sezonu

Długi płaszcz męski na jesień 2021 i zimę

Już sama definicja płaszcza męskiego mówi, że jest to okrycie wierzchnie sięgające ud. Jednak niektórzy panowie szukają długich płaszczy, a więc do kolan, do połowy łydki, a nawet do kostek. Trzeba jednak pamiętać, że o ile zakryte lędźwie są bezpieczne dla zdrowia i wygodnie poruszać się w takim płaszczu, to już dłuższy płaszcz męski może być mało praktyczny. Ale nie zawsze w stroju o praktykę chodzi.

Elegancki płaszcz do marynarki

Jesienią i zimą trzeba się cieplej ubrać. Największym problemem jest znalezienie odpowiedniego płaszcza do marynarki. Elegancki powinien być raczej klasyczny, bez dodatków modnych w jednym sezonie. Ponadczasowość to jedna z najważniejszych cech eleganckiego płaszcza. Do mierzenia koniecznie trzeba ubrać marynarkę i dopiero wtedy przekonamy się, czy taki płaszcz zbytnio nie krępuje ruchów.