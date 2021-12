Plan "B" dla Nord Stream 2? Moskwa mówi wprost

W środę wicepremier i minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak pytany był przez dziennikarzy, czy Rosja ma „plan B” na wypadek, gdyby rurociąg Nord Strem 2 nie został certyfikowany.

- Nie rozważamy takich opcji i wierzymy, że zostanie on uruchomiony zgodnie z harmonogramem- odpowiedział portalowi RBC Nowak. Dodał, że Rosja liczny na brak nowych wymagań co do projektu.

Minister energetyki poinformował także, że Rosja jest gotowa zwiększyć eksport gazu do Europy w ramach kontraktów długoterminowych. Należy jednak zaznaczyć, ze europejskie firmy wolą krótkoterminowe transakcje po cenach spotowych.

Nord Stream 2

Choć budowa rurociągu została już zakończona we wrześniu, to cały czas czeka na zatwierdzenie przez organy regulacyjne Berlina i Brukseli. Przewiduje się, że certyfikacja zakończy się nie wcześniej niż do końca pierwszej połowy 2022 roku.