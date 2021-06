Płaca minimalna 2022: Najniższa pensja ma wynosić 3000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. ma wynosić 19,60 zł - proponuje rząd

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 15 czerwca 2021 r., propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Rząd proponuje przyjęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w wysokości 3 000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w kwocie 19,60 zł.

Do 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, liczba pracujących w IV kwartale 2020 r. wynosiła przeciętnie ok. 16,6 mln osób, co oznacza, że zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2019 r. o 88 tys., tj. o 0,5%.