Płaca minimalna 2021: brutto i netto. Ile pracownik dostanie "na rękę"? Tyle wyniesie najniższe wynagrodzenie na umowę o pracę i zlecenie

Ile wyniesie pensja minimalna w 2021 roku?

Wysokość wynagrodzenia minimalnego to informacja, na którą co roku czeka wielu Polaków. W 2018 r. płacę minimalną otrzymywało 1,5 mln pracowników. Wtedy wynosiła ona 2100 zł brutto (1530 zł "na rękę"). Rok później minimalne wynagrodzenie podniesiono do 2250 zł brutto, czyli ok. 1634 zł netto. W 2020 r. pensja minimalna wzrosła o 350 zł do 2600 zł brutto, co oznacza, że pracownik "na rękę" otrzymywał 1870 zł.