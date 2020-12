PKO BP Ekstraklasa w kolejnych zakątkach świata. Liga będzie pokazywana w Indonezji i Timorze Wschodnim

Już od jakiegoś czasu PKO BP Ekstraklasa pokazywana jest w Niemczech, Austrii, Szwajcarii (telewizje z tych krajów wykupiły prawa do następnych czterech sezonów), Anglii, Irlandii Północnej, Portugalii, Izraelu, Rosji, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej, Czarnogórze, Kosowie.

Transmisje ze spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce będą pokazywane również na terenie Indonezji i Timoru Wschodniego na platformie Mola TV. Tamtejszy nadawca zobowiązał się do pokazywania trzech spotkań w kolejce, w tym zawsze Lechii Gdańsk. Dlaczego? Właśnie w klubie znad morza gra Indonezyjczyk Egy Maulana Vikri. Spotkania będą udostępniane z komentarzem angielskim, który jest przygotowywany do transmisji prowadzonych przez Premium Sports w Wielkiej Brytanii.

- Cały czas pracujemy nad tym, by zwiększać dostępność naszych rozgrywek w różnych krajach. Zapewnia to utrzymanie więzi z kibicami polonijnymi, ale także coraz szerszą promocję naszej ligi. Bywa również, jak w przypadku Indonezji, że zainteresowanie naszymi rozgrywkami jest związane ze śledzeniem wyników występujących u nas zagranicznych piłkarzy przez ich rodaków. Niezależnie od motywacji, buduje to wartość naszej ligi, zapewnia dodatkowe środki i sprzyja popularyzacji naszych rozgrywek. Dzięki własnej spółce producenckiej, Ekstraklasa Live Park, dysponujemy pełnym zapleczem technologicznym, umożliwiającym szybkie udostepnienie transmisji na cały świat w najwyższej jakości, co ułatwia nam rozmowy z nadawcami. Mamy dla nich bowiem gotowy produkt i możemy od razu wdrożyć nowy kontrakt w życie – mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.