PKO BP Ekstraklasa, gdzie oglądać? 2. kolejka: Terminarz i plan transmisji

Druga kolejka będzie przedłużeniem emocji związanych z występami polskich klubów w europejskich pucharach, a hitowy mecz z Jagiellonią - pierwszą okazją dla Legii, by zmazać plamę po porażce z Omonią Nikozja. - Po takim meczu zawodnicy Legii będą naładowani i żądni rehabilitacji. Nastawiamy się na twardy bój - mówi Bogdan Zając, trener białostoczan. Sobotni mecz mógłby być kolejnym powrotem Ariela Borysiuka na Łazienkowską, pomocnik jest jedna kontuzjowany. Legia wciąż musi sobie radzić bez Marko Vesovicia i Vamary Sanogo. Nie wiadomo, co ze zdrowiem Pawła Wszołka, Josipa Juranovicia, Mateusza Cholewiaka.

Czekamy na przebudzenie młodości. W poprzednim sezonie w każdej z 37 kolejek do siatki trafiał przynajmniej jeden „młodzieżowiec”. W pierwszej kolejce padły 22 bramki, ale najmłodsi musieliśmy zadowolić kibiców jedynie trzema asystami: Aleksandra Pawlaka (Wisła Płock), Macieja Rosołka (Legia) Pawlak i Mateusza Praszelika (Śląsk). W premierowej kolejce PKO BP Ekstraklasy 2020/21 zagrało 39 młodzieżowców, którzy uzbierali w sumie 2083 minuty na murawie.

Jagiellonia na inaugurację sezonu zdobyła punkt. Remis z Wisłą Kraków przyćmiło jednak wydarzenie po spotkaniu. Jakub Błaszczykowski zrobił sobie zdjęcie z kibicem i może zostać za to zawieszony. Reprezentant Polski złamał regulamin dystansu społecznego i natychmiast wybuchła panika. Skrzydłowy „Białej Gwiazdy” musiał przejść test na obecność koronawirusa (choć te ponoć powinno się robić dopiero pięć dni po kontakcie z ewentualnym zakażonym). Do czasu otrzymania wyników kapitan Wisły nie będzie mógł trenować z drużyną. Jego występ w sobotnim meczu ze Śląskiem Wrocław stoi pod znakiem zapytania. Wiele gwizdów i kilka porcji cierpkich słów oszczędzi sobie Krzysztof Mączyński. Piłkarz Śląska (który trzy lata temu w kontrowersyjnych okolicznościach odszedł z Wisły do Legii) narzeka na uraz, problemy ze zdrowiem mają również Guillermo i Erik Exposito.