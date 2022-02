PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek ws. powołania Orlen Synthos Green Energy

Informację w tej sprawie przekazał w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych prezes PKN Orlen.

"Złożyliśmy wniosek do UOKiK o zgodę na powołanie spółki ORLEN Synthos Green Energy, odpowiedzialnej za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych" - napisał na Twitterze Daniel Obajtek. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że do zarządu spółki rekomendowany jest były minister skarbu Dawid Jackiewicz, pełniący obecnie funkcję doradcy zarządu spółki ORLEN Unipetrol, należącej do Grupy ORLEN.