PKN Orlen wkracza na rynek przesyłek. Koncern postawi własne urządzenia do nadawania i odbierania przesyłek

Jak tłumaczy prezes Zarządu PKN Orlen, Daniel Obajtek, segment detaliczny jest silnym filarem działalności koncernu. - Uzyskujemy z niego rocznie ponad 3 mld zł zysku operacyjnego. Zgodnie ze strategią ORLEN2030, będziemy go dynamicznie rozwijać, odpowiadając na rynkowe trendy związane ze zmianami zachodzącymi w nowoczesnym handlu i ewoluującymi wraz z nimi potrzebami klientów- mówił i dodał, że w rozwoju segmentu detalicznego efektywnie wykorzystany zostanie potencjał spółki RUCH.

- Nowoczesne formaty sklepowo-gastronomiczne, które budujemy pod marką „ORLEN w ruchu”, to nowa jakość na rynku. Powstanie sieć ok. 900 takich obiektów. Mocno zainwestujemy również w segment usług kurierskich, oferując klientom dostęp do ponad 10 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym 2 tys. automatów paczkowych. Stawiane one będą w atrakcyjnych lokalizacjach. Z pierwszych maszyn paczkowych będzie można korzystać już we wrześniu – wyliczył Obajtek