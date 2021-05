PKN Orlen uruchomił Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. "Otwieramy nowy rozdział we współpracy polskiej nauki i biznesu"

PKN Orlen poszerza ofertę specjalistycznych produktów petrochemicznych. Chodzi o dicyklopentadien

ORLEN Unipetrol dzięki budowie instalacji w czeskim zakładzie w Litvinowie, w drugiej połowie 2022 r., na rynek ma trafić dicyklopentadien (DCPD), który wykorzystywany jest m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrotechnicznym, a także w branży farmaceutycznej i medycznej. Planowana produkcja ma osiągnąć wartość do 26 tys. ton rocznie, co będzie stanowiło ok. 25 procent całkowitych mocy w Europie.