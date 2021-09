PKN ORLEN uruchamia swoje automaty do nadawania i odbierania paczek. Zainstalowanych ponad 200 urządzeń, a do końca roku będzie działać 500

- Do końca roku chcemy mieć 500 automatów do odbioru paczek, a do końca 2022 roku 2 tys. urządzeń. I to nie koniec, planujemy mocno intensyfikować liczbę tych urządzeń w przyszłości – poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek.