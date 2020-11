PKN ORLEN sfinalizuje budowę szpitala tymczasowego w Płocku do końca listopada br.

Właściciel pustego szpitala GeoMedical: Dziwię się, że zamiast mojego szpitala rząd woli szpital tymczasowy bez okien w centrum kongresowym

"Dziennik Zachodni" dotarł do Adama Zaremby-Śmietańskiego, właściciela nieczynnego prywatnego szpitala GeoMedical w Katowicach. To pierwsza rozmowa z właścicielem GeoMedical w tym roku. Jego szpital stoi pusty, ale gotowy do wznowienia działalności. Placówka wymaga niewielkich zmian, by mogli się tam leczyć pacjenci z COVID-19. Jednak to w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rząd zdecydował się stworzyć szpital covidowy. Dyspozycje wydał wojewoda. Szpital polowy już tam powstaje.