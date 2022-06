PKN Orlen: Ceny benzyny należą do najniższych w Unii Europejskiej

Na obecny wzrost cen paliw w całej Europie ma wpływ wojna w Ukrainie. Jej efektem jest wzrost giełdowych notowań ropy naftowej (obecnie ok. 120 dolarów za baryłkę, przy kursie dolara na poziomie 4,4 zł), jak i gotowych produktów paliwowych, które, ze względu na ograniczenie ich importu z kierunku wschodniego, są zdecydowanie wyższe niż przed rozpoczęciem wojny. W przypadku benzyny to wzrost o ponad 71 proc., a w przypadku diesla o blisko 60 proc. Wzrost dotyczy wszystkich krajów w Europie importujących paliwa i wpływa na ceny hurtowe w Polsce, a za nimi także na ceny na stacjach.

PKN Orlen o imporcie paliw do Polski

W Polsce w pierwszym kwartale tego roku ok. 40 proc. paliw pochodziło z importu. W tym okresie, według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zapotrzebowanie na polskim rynku na trzy główne paliwa, czyli benzynę, olej napędowy i LPG, wzrosło o 11 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Przy rosnących kosztach importu gotowych paliw, w związku z ograniczeniem dostaw z Rosji, istotnie wpływa to na kształtowanie się cen paliw w Polsce i Europie.