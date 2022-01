PiT-2. Do czego służy, kto powinien go złożyć i dlaczego?

PIT-2 to dokument sprzed wprowadzenia Podatkowego Polskiego Ładu, który służy do właściwego ustalania zaliczek na podatek – by płatnik uwzględnił w tym procesie kwotę wolną od podatku. Chodzi więc o oświadczenie, że taka kwota nie jest już uwzględniana u innego płatnika, np. z tytułu emerytury, innej pracy, działalności gospodarczej lub najmu, od których sam jest zobowiązany płacić zaliczki na podatek wyliczany z tabeli podatkowej.

Taki PIT-2 złożony przed 2022 r. nadal jest ważny. Jeśli nie nastąpiły zmiany w sytuacji pracownika, nie ma potrzeby ponownego składania takiego oświadczenia. Złożyć je jednak warto, jeśli tego nie zrobiło się wcześniej, bo teraz wyliczając zaliczkę na podatek nie uwzględni on podwyższonej kwoty wolnej: 425 zł miesięcznie. Całą - w sumie 5 100 zł za rok czyli 17 proc. od 30 000 zł aktualnej kwoty wolnej - będzie można odzyskać od fiskusa dopiero po złożeniu zeznania rocznego.