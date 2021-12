PiS zwiększa przewagę nad Koalicją Obywatelską. Najnowszy sondaż

To wnioski z najnowszego sondażu Social Changes przeprowadzonego na zlecenie serwisu wpolityce.pl. Wynik uzyskany przez Zjednoczoną Prawicę oznacza, że poparcie dla niej nie zmieniło się w porównaniu do pomiaru tej pracowni sprzed tygodnia.

Na drugim miejscu w badaniu uplasowała się Koalicja Obywatelska, która tracąc 1 punkt procentowy poparcia może obecnie liczyć na 24 proc.

Ostatnie miejsce na podium należy do Polski 2050. Chęć oddania głosu na ruch Szymona Hołowni zadeklarowało 13 proc. respondentów. To o 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze Konfederacja – 9 proc. (-1) i Lewica – 9 proc. (bez zmian).

Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, które w badaniu uzyskało zaledwie 2 proc. wskazań. W takiej samej sytuacji są Kukiz’15 i Porozumienie Jarosława Gowina. 1 proc. pytanych zagłosowałby na „inne ugrupowanie”.