PiS zdecydowanie zwiększa poparcie. Nowy sondaż Redakcja Polska Press

fot. Adam Jankowski/Polska Press

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę, zdecydowanie wygrałaby je partia rządząca – tak wynika z nowego sondażu Social Changes dla wpolityce.pl. Wynik PiS w porównaniu do poprzedniego badania wzrósł o 7 pkt. proc.