PiS zapowiada Polski Nowy Ład. "To nasza odpowiedź na rzeczywistość postcovidową". Przedstawiono 10 głównych założeń

- Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski i potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa- mówi prezes Kaczyński. - W trakcie zmagania z pandemią musieliśmy ten plan zmienić ponieważ najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków- dodaje premier Morawiecki.

- Czas na Polski Nowy Ład, wielki program rozwoju Polski- dodaje szef rządu.- Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość- zapowiedział premier.

Szczegółowe rozwiązania w każdym z tych obszarów zaprezentowane zostaną 20 marca. Na specjalnej stronie polskinowylad.pis.org.pl dostępny jest licznik odliczający czas do prezentacji programu. - Polski Nowy Ład to nasz plan na czas po pandemii, w którym przedstawione zostaną przede wszystkim zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. To nasza odpowiedź na rzeczywistość postcovidową. 20 marca bądźcie z nami!- napisano.