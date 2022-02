PiS wycofa się z Polskiego Ładu? Wiceminister aktywów państwowych odpowiada

Polityk Solidarnej Polski odniósł się do środowej zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego ws. "decyzji o charakterze politycznym, w tym personalnych" za błędy w Polskim Ładzie.

- Traktuję to jako naturalną konsekwencję - skomentował.

Zdaniem wiceministra Kanthaka "Polski Ład był świetnym programem". - Dla 90 proc. społeczeństwa miał być neutralny lub korzystny, a jego sposób wprowadzenia pokazuje, że zostały niedociągnięte niezwykle istotne kwestie - ocenił. - Chodzi o kwestie wiarygodności. Jeśli premier i my, jako Zjednoczona Prawica przekazywaliśmy, że Polski Ład będzie neutralny lub korzystny do 12 800 brutto, to tak powinno być - dodawał.

Jak zaznaczał, "nie należy w czambuł potępiać tego programu", ponieważ zyskują na nim ludzie z mniejszych miejscowości, którzy nie zarabiają warszawskich stawek. - Rozmawiam z ludźmi w miastach takich jak Opole Lubelskie, Puławy czy Kraśnik, tam te osoby zyskują - podkreślił.