PiS traci większość w Sejmie? Tomasz Latos: Ktoś nie do końca rozumie sytuację

PolskaTimes.pl: Nowa ustawa covidowa zakładająca testowanie pracowników została odrzucona w pierwszym czytaniu. Co oznacza to dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy rzeczywiście, jak twierdzą przedstawiciele opozycji, mamy do czynienia z utratą sejmowej większości przez Zjednoczoną Prawicę?

Tomasz Latos: To zupełnie zaskakujące podejście kogoś, kto nie do końca rozumie całą tę sytuację. W tej sprawie w głosowaniu nie obowiązywała żadna dyscyplina, więc w sytuacji kiedy cała opozycja była przeciwna, było wiadomo, że dla tej ustawy nie będzie większości. Ale chcę podkreślić jedno: ja mam świadomość, że w pewnych sprawach naprawdę musimy mówić z opozycją jednym głosem, nie dzielić się na „my – oni”, i ja deklarowałem wyraźnie przed komisją, że jesteśmy otwarci na różnego rodzaju poprawki, żeby tę ustawę zmodyfikować, w mniejszym bądź większym stopniu. I opozycja nie przedłożyła żadnych poprawek. Myślę o tych największych klubach. Oni się nastawili wyłącznie na wyrzucenie ustawy do kosza, nie chcąc zmienić w niej ani trochę, ani bardzo dużo. Można przyjąć, że pewnie by mieli większość przy składaniu rozsądnych poprawek. To jest sytuacja analogiczna jak z ustawą Hoca. Oni pytają, dlaczego nie jest procedowana i mówią, żeby ją poparli. Zanim się pojawiła też deklarowali poparcie. Natomiast przy pierwszym głosowaniu, kiedy kierowaliśmy ustawę posła Hoca z komisji na drugie czytanie, cała – bez wyjątku – Koalicja Obywatelska głosowała przeciw, a pozostałe kluby się wstrzymały. Tak wygląda w praktyce to wspieranie. Brak jakiegokolwiek własnego pomysłu (poza Lewicą, która chciała wprowadzić obowiązek szczepień dla wszystkich). Jedyny pomysł, to blokować.