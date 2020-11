PiS straci większość w Sejmie? Ardanowski i pięciu innych posłów PiS mogą opuścić klub PiS. Przyczyną ma być "Piątka dla zwierząt"

- Skład koła jest otwarty, ale ja na pewno odchodzę z PiS. Ziarno zostało rzucone, kiełkuje. Ludzie są świadomi, że po złamaniu dyscypliny, nawet po wycofaniu zawieszenia, dalsza reelekcja z list PiS będzie trudna - powiedział Interii jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, zawieszonych po glosowaniu przeciw tzw. "Piątce Kaczyńskiego". Chodziło o nowe przepisy, które miały zwiększyć ochronę zwierząt. Ich przeciwnikiem był m.in. były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z PiS.

Mówi się, że przeciwnicy ustawy futerkowej planują założyć swój własny klub, do czego potrzeba 15 mandatów, jednak do założenia koła poselskiego wystarczy już tylko trzech parlamentarzystów. Informator Interii zdradził, że wszyscy są już zdecydowani i odejście z PiS-u oraz założenie własnej formacji to wyłącznie kwestia formalności.

Zawieszeni w prawach członka partii posłowe już wcześniej grozili odejściem z klubu. Gdyby parlamentarzyści zdecydowali się na ten ruch, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby utracić większość w Sejmie, ponieważ ta opiera się jedynie o kilka mandatów.