PiS proponuje rozwiązanie ws. wysokich cen gazu. Borys Budka wyjaśnia, czy KO je poprze Lidia Lemaniak

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, poinformował, że przygotowane jest rozwiązanie, które polega na tym, że spółdzielnie i wspólnoty zostaną co do zasady uznane za zbiory lokali mieszkalnych i w związku z tym automatycznie zostaną objęte taryfami na gaz. Polskatimes.pl zapytała Borysa Budkę, przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej o to, czy poprze projekt zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość.