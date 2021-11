PiS na czele najnowszego sondażu. Są też złe informacje dla obozu rządzącego

To wniosek z najnowszego sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. Badanie wykazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 35,3 proc, poparcia. To spadek w stosunku do poprzedniego pomiaru tej pracowni o 2,3 pkt. proc. Taki wynik Prawa i Sprawiedliwości wiązałby się też z mniejszą liczbą mandatów w parlamencie. W takim układzie tej formacji przypadłyby 194 mandaty, a więc 41 mniej niż obecnie.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z poparciem 23,8 proc. respondentów. Ta formacja również odnotowała spadek poparcia – o 0,8 pkt proc. Taki wynik oznacza 115 mandatów, a więc stratę 19 miejsc w Sejmie.

Ostatnie miejsce na podium należy do ruchu Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na Polskę 2050 deklaruje obecnie 15,8 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 3 pkt. proc. i pozwala na uzyskanie 71 miejsc w Sejmie.