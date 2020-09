PiS i Koalicja Polska PSL-Kukiz’15 połączą siły? Sachajko: PiS korzysta z wielu naszych pomysłów

Awaria Czajki uderzy w finanse Warszawy? Konieczne cięcia w inwestycjach

Kolejna awaria Czajki spowodowała, że Warszawa znów wlewa ścieki do Wisły. Tym razem awaryjne rozwiązanie problemu poszło sprawniej niż rok temu, jednak pojawiają się pytania, dlaczego znów doszło do awarii i ile Warszawa będzie musiała za to zapłacić? Konieczne będą cięcia w inw...