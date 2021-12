PiS dogadany z opozycją ws. weryfikacji szczepień? W klubie PiS „kilka-kilkanaście osób, które się wahają”

Radosław Fogiel, był pytany w RMF FM, czy partia jest dogadana z opozycją w sprawie ustawy, która ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników, odpowiedział: Liczę, że większość będzie, patrząc na deklaracje różnych stron sceny politycznej.

Poseł PiS pytany o to, czy będzie większość w klubie parlamentarnym, powiedział: Myślę, że w klubie PiS większość za tym zagłosuje. Dopytywany o to, jak liczna będzie grupa, która nie będzie chciała tej ustawy, Radosław Fogiel stwierdził, że trudno mu to ocenić.

– Jest kilka-kilkanaście osób, które się wahają. Przekonujemy. O ile rozumiałbym – chociaż ich nie podzielam – pewne wahania dotyczące właśnie pokazywania certyfikatów, że są to dane medyczne, to tutaj nikt od nikogo pokazywania certyfikatu nie wymaga. Po prostu pracodawca będzie mógł zarządzić testowanie każdego, jak leci, niezależnie od tego, czy jest zaszczepiony, czy niezaszczepiony. Jeśli ktoś będzie chciał dobrowolnie okazać certyfikat - jego sprawa – mówił.

Pierwsze czytanie projektu ustawy, który zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, odbyło się w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Komisja opowiedziała się za tym, aby w tej sprawie 5 stycznia 2022 roku odbyło się wysłuchanie publiczne.