PiS dał miliony swoim samorządowcom. Joanna Mucha komentuje: sprawa dla komisji śledczej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia rządu dla samorządów, które ucierpiały przez panującą pandemię koronawirusa. Pieniądze mają być przeznaczone na m.in. projekty infrastrukturalne, edukacyjne oraz cyfryzację. Pierwsza transza, która wynosiła 6 mld zł, została rozdysponowana przed wyborami prezydenckimi. To tekturowe czeki, z którymi politycy PiS jeździli promować się po niemal całej Polsce.

Pieniądze w większości przekazane zostały do polityków należących lub sympatyzujących z PiS

W woj. lubelskim w czerwcu podzielono na niemal wszystkie samorządy 435 mln zł. Miasto Lublin otrzymało z tego 25,7 mln zł. Znany jest już również wyniki drugiego rozdania. Do podziału było 313 mln zł. W woj. lubelskim złożonych zostało 836 wniosków. Z nich wszystkich jedynie 149 zostało pozytywnie rozpatrzonych.

Pieniądze trafiły głównie do samorządów, w których rządzą politycy kojarzeni z partią rządzącą. Żadnych pieniędzy nie otrzymały m.in. miasta takie jak: Lublin, Biała Podlaska, Puławy, Kraśnik, Biłgoraj i Włodawa. Łączy je to, że ich włodarze nie należą do PiS.